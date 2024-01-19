В Красногорском округе Подмосковья до конца года достроят ЖК «Новая Рига»

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области в ходе внеплановой проверки определили, что готовность корпуса 1.7 составляет 40 процентов. Строители обещают все закончить до конца 2024 года.

В ЖК «Новая Рига» девять корпусов. Комплекс находится рядом с заповедником «Лохин остров», музеем-усадьбой «Архангельское» и руслом Москва-реки.

Застройщик – ГК «Гранель».