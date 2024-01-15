В Ленинском округе Подмосковья проверили строительство жилого дома

Строительство 9-этажного дома началось в октябре 2022 года, в данный момент готовность объекта оценивается в 42 процента. По плану финиш работ намечен на ноябрь 2024 года.

Жилой дом рассчитан на 931 квартиру, а на первых этажах предусмотрены коммерческие помещения. Всего в составе ЖК «Ново-Молоково» 13 домов, 11 из них построены. Также здесь возведен детский сад, открыт собственный Культурный центр и другие социальные объекты.

Квартиры комфорт-класса застройщик предлагает приобрести не только в ипотеку или стандартным способом, но также осуществить покупку квартиры онлайн или по трейд-ин.