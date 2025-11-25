В Нижегородской области стартует масштабное строительство школ

В трех районах Нижегородской области — Чкаловске, Володарске и Лыскове — в 2026 году начнется строительство новых школ. Реализация этих масштабных проектов стала возможной благодаря включению в федеральную программу «Комплексное развитие сельских территорий». Губернатор Глеб Никитин назвал одобрение всех поданных заявок важным достижением региональных властей. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Особенностью данного этапа программы стало рекордное финансирование. Из федерального бюджета на следующий планировочный цикл выделено 3,9 млрд рублей, что значительно превышает объемы предыдущих лет. Эти средства направят не только на возведение школ общей вместимостью почти 1,8 тыс. ученических мест, но и на строительство инженерной инфраструктуры в Большом Болдине.

Программа демонстрирует преемственность и системный подход к развитию территорий. Параллельно с новыми объектами в области продолжается реализация начатых ранее проектов — многофункциональных центров в Вознесенском и Семенове, инженерных сетей в историческом Болдине. Такой комплексный метод позволяет равномерно улучшать качество жизни в разных муниципалитетах.

Итогом шестилетнего участия региона в программе стало кардинальное обновление инфраструктуры. Построены десятки километров дорог, созданы современные социальные объекты, сотни семей получили новое жилье. Предстоящее строительство школ знаменует переход к следующему этапу планомерного преобразования сельских территорий, где приоритетом становится создание современных образовательных пространств.

