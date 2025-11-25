В Люберцах в 2027 году появится новый воспитательно-образовательный комплекс

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы на улице Гоголя продолжается строительство нового воспитательно-образовательного комплекса, в состав которого войдут школа и детский сад, его планируют открыть к 1 сентября 2027 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте работают 70 специалистов, задействовано пять единиц строительной техники», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По словам министра, для школьников обустроят учебные классы, мастерские, актовый и спортивные залы, пищеблок со столовой, медицинский блок и библиотечно-информационный центр. В детском саду разместят групповые комнаты с игровыми зонами, спальнями и обеденными площадками. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Глава городского округа Владимир Волков посетил строительную площадку. Он уточнил, что на данный момент строители ведут работы по устройству третьего этажа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.