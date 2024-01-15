В новом микрорайоне подмосковного Дмитрова заканчивается строительство жилых домов

Главгосстройнадзор Московской области проверил, как идут дела на объекте. Дом, отметим, начали возводить еще в 2010 году, но затем объект был, работы в полном объеме возобновилась. В настоящее время рабочие ведут монтаж внутренних инженерных сетей. Строительная готовность объекта оценивается в 82 процента. По плану объект должен быть сдан во втором квартале 2024 года.

17-этажный жилой дом рассчитан на 496 квартир. Во дворе предусмотрена парковка, проведено озеленение, установлены детские игровые площадки.