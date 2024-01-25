В Подмосковье активно реализуется программа переселения из аварийного жилья

Более 120 заявок на жилищные сертификаты подали переселенцы из аварийных домов Подмосковья с начала года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Как отметил глава ведомства Владимир Локтев, с начала января от семей, проживающих в аварийных домах, подано 124 заявления на получение данной меры соцподдержки. Больше всего заявлений поступило из Шатуры, Воскресенска и Серпухова. В ближайшее время будет расселено 4,2 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда.

Стоимость одного квадратного метра по сертификату составляет 130 тысяч рублей. При этом минимальная оплачиваемая площадь составляет 33 «квадрата».

В Московской области, напомним, ускоренными темпами продолжается реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» и переселение граждан из аварийных домов, признанных таковыми после 2017 года.