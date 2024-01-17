В подмосковном микрорайоне Железнодорожный стартовала последняя очередь строительства ЖК «Героев»

Здание представляет собой 16-этажный трехсекционный многоквартирный дом. На первом этаже расположены нежилые помещения административно-офисного назначения и входные группы. Со 2-го по 16-й этаж пространство отдано квартирам. Лифты спроектированы с учетом пользования ими маломобильных групп населения.

Жилой дом расположен внутри микрорайона, вдали от шумных транспортных потоков. Строительство завершится до конца 2025 года.

Застройщик — ООО «ГС-Саввино-СЗ».