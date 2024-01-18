В подмосковном Одинцове строят современный жилой комплекс

ЖК «Высокие Жаворонки» в Одинцовском городском округе возводят по новым стандартам жилищного строительства региона.

Как информирует Министерство жилищной политики Московской области, в настоящий момент застройщик ведет работы на инженерных сетях в двух корпусах — № 10 и № 11.

Для завершения строительства жилого комплекса правительство Московской области заключило соглашение с инвестором ГК «Гранель». 77 участникам долевого строительства переданы квартиры в ранее введенных корпусах № 1-4, 6, 7. Пяти гражданам из корпусов № 8, 9 и 14 планируются выплаты денежных средств.