В подмосковном Подольске строят дом для переселенцев из аварийного жилья

В Подольске возводится дом в рамках в рамках государственной региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы».

Главное управление государственного строительного надзора Московской области следит за ходом строительства. Очередная инспекторская проверка показала, что рабочий процесс идет в соответствии с графиком. Ключи от благоустроенных квартир с отделкой под ключ получат 83 семьи.

Сдача объекта планируется в мае 2024 года.