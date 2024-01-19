В подмосковном Подольске строят дом для переселенцев из аварийного жилья
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
В Подольске возводится дом в рамках в рамках государственной региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы».
Главное управление государственного строительного надзора Московской области следит за ходом строительства. Очередная инспекторская проверка показала, что рабочий процесс идет в соответствии с графиком. Ключи от благоустроенных квартир с отделкой под ключ получат 83 семьи.
Сдача объекта планируется в мае 2024 года.