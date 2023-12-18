В подмосковном Раменском восстановлены права дольщиков ЖК «Березовая роща»

В Раменском достроены три дома в жилищном комплексе «Березовая роща». Разрешения на ввод в эксплуатацию выданы Министерством жилищной политики Московской области.

В правах восстановлены 158 дольщиков. Напомним, возводить комплекс начинал застройщик ОАО «Земли Московии». Завершить строительство он должен был в 2014 году, однако, обязательств не выполнил. Спустя восемь лет работы возобновились, благодаря вмешательству в процесс Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

В настоящее время на подходе сдача еще четырех жилых домов. До конца года объекты должны пройти необходимую экспертизу и получить соответствующее разрешение на ввод в эксплуатацию.