В подмосковном жилом комплексе «Императорские Мытищи» построен очередной дом

Девелопер проекта ГК «Гранель» получил соответствующее разрешение от Министерства жилищной политики Московской области. Шестиэтажный корпус рассчитан на 455 квартир, в том числе предусмотрены и двухуровневые.

ЖК «Императорские Мытищи» возводится в семи километрах от МКАД. В общей сложности в настоящий момент здесь сданы в эксплуатацию 16 домов на 7766 квартир. Работают школа для 1100 учеников, детский сад на 320 мест, а также многочисленные объекты сферы услуг.