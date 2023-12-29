В подмосковном ЖК «Березовая роща» вручили ключи пострадавшим дольщикам

В жилищном комплексе «Березовая роща» (Раменский городской округ) первым дольщикам вручили ключи от долгожданных, ранее проблемных квартир.

Напомним, возводить комплекс начинал застройщик ОАО «Земли Московии». Передать квартиры 636 дольщикам он должен был в 2014 году, но не выполнил обязательств. В ноябре 2020 года Наблюдательный совет Фонда развития территорий решил завершить строительство тринадцати домов.

В марте 2022 года работы возобновились. В настоящий момент все объекты сданы в эксплуатацию.