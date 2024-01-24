В подмосковном ЖК «Прибрежный парк» рядом с домами возводят социальные объекты
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства четырех многоэтажных домов в составе жилого комплекса «Прибрежный парк» (городской округ Домодедово).
Специалисты оценивают готовность объектов на 65 процентов. Планируется, что два корпуса будут сданы в 2025 году, еще два — в 2026-м. Всего в ЖК насчитывает 31 корпус.
Отметим, одновременно с жилыми домами возводятся важные социальные объекты — школа и два детских сада. В проекте также есть поликлиника и четыре паркинга.