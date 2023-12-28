В подмосковном ЖК «Восточный» два проблемных дома получили кадастровые номера
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области]
Два дома в звенигородском жилищном комплексе «Восточный» (Одинцовский городской округ) поставлены на кадастровый учет, благодаря работе регионального Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.
Дольщики получили возможность оформить право собственности на квартиры и осуществлять другие юридические действия. Напомним, застройщик АО «СУ-155» начал возводить комплекс в 2014 году, но не выполнил своих обязательств. В ноябре 2020 года права на достройку трех домов в ЖК «Восточный» были переданы Фонду развития территорий, который завершил строительство домов за счет средств федерального бюджета.