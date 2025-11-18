В Рязанской области за 10 месяцев ввели пять тысяч квартир и почти 2,9 тыс. частных домов

В Рязанской области подведены итоги жилищного строительства за первые десять месяцев 2025 года, демонстрирующие устойчивый рост индивидуального домостроения. Согласно данным Рязаньстата, в регионе было введено в эксплуатацию почти пяти тысяч новых квартир, совокупная площадь которых превысила 499 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает издание 7info.

Значительной особенностью прошедшего периода стало четкое территориальное распределение вводимого жилья. Более 60% всего объема пришлось на сельскую местность, тогда как на города, включая областной центр, осталось лишь 38%. Это свидетельствует о активном тренде на расселение и развитие загородной инфраструктуры. Всего в регионе было возведено 17 многоквартирных домов, однако основой жилищного бума стало частное строительство.

Главным последствием наблюдаемой динамики стало рекордное доминирование индивидуального домостроения, доля которого в общем объеме достигла 77,7%. Этот показатель на 14,5% превысил уровень аналогичного периода прошлого года. Население за собственный счет или с привлечением кредитных средств построило 2873 жилых дома, а на садоводческих участках появилось еще 506 новых строений.

Итоги года четко обозначили лидеров по вводу жилья в разрезе муниципалитетов. На первом месте с большим отрывом находится Рязанский район, где было введено 192,1 тыс. кв. м. Столица региона, город Рязань, заняла вторую позицию с результатом в 126,5 тыс. кв. м, а замыкают тройку лидеров Рыбновский и Спасский районы. Таким образом, статистика подтверждает смещение жилищного строительства из крупных городов в пригородные и сельские территории, что формирует новую демографическую и инфраструктурную реальность для всего региона.

Ранее сообщалось, что более 3 тыс. российских семей остались без жилья из-за мошеннических схем с пенсионерами-продавцами.