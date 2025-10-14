В Уфе построили ЖК с бесплатным жильем для сотрудников предприятия

В Уфе реализована уникальная для современной России социальная программа: моторостроительное объединение ввело в эксплуатацию 27-этажный жилой комплекс на 400 квартир для своих сотрудников. Молодые специалисты предприятия получают возможность проживать в новых квартирах, оплачивая только коммунальные услуги, без арендной платы. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Ключевым условием программы является долгосрочная трудовая деятельность на предприятии — право получить квартиру в собственность возникает после семи лет непрерывной работы. Такой подход решает сразу несколько социально-экономических проблем: обеспечивает предприятие квалифицированными кадрами, предоставляет молодежи реальную перспективу приобретения жилья и создает стабильность в трудовом коллективе.

Данная инициатива воспроизводит лучшие практики советской системы ведомственного жилья, адаптированные к современным условиям. В отличие от ипотечного кредитования, которое для многих остается недоступным, эта модель позволяет работникам сосредоточиться на профессиональном развитии без бремени долгосрочных финансовых обязательств.

Успешный опыт уфимского предприятия демонстрирует потенциал корпоративного жилищного строительства как инструмента решения кадровых и демографических проблем. Реализация подобных программ в масштабах страны могла бы не только обеспечить промышленность квалифицированными специалистами, но и создать благоприятные условия для формирования молодых семей, что в перспективе способствовало бы устойчивому социально-экономическому развитию регионов.

