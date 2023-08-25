Восемь домов, входящих в ЖК «Митино Дальнее», достроят до конца года в подмосковных Химках

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья провели профилактический визит на стройплощадке четырех жилых домов, которые входят в состав жилого комплекса «Митино Дальнее» городского округа Химки.

Отмечается, что данный профвизит прошел по запросу застройщика — Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Московской области. В ходе визита инспекторы разъяснили, на что именно обратить внимание при подготовке к итоговой проверке.

Напоминаем, что возведение ЖК «Митино Дальнее» начинал застройщик ООО «Даналит» еще в 2014 году, однако в 2017 году строительство было приостановлено, так как застройщика признали банкротом. Возобновили строительство в конце 2021 года, после его передачи региональному Фонду.

Известно, что первые четыре дома достроят в октябре 2023 года, в результате свои квартиры получат 455 дольщиков. А еще 4 дома завершат в ноябре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы региона пойдет рекордное количество первоклассников — 120 тысяч.