Жилой комплекс «Брюсов парк» достроили в подмосковном Лосино-Петровском

Напоминаем, что возводить данный дом в 2014 году начало ООО «Партнер-Развитие», но работы шли низкими темпами и стало ясно, что застройщик не в состоянии его завершить. А два года назад в рамках дела о банкротстве застройщика Главгосстройнадзор поддержал позицию Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Московской области о передаче ему объекта для завершения.

Именно после этого возведение данного объекта возобновилось, и шло ускоренными темпами. Ожидается, что уже в ближайшее время права почти семидесяти пострадавших граждан будут восстановлены.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам внимательно относиться к отдаленным уголкам муниципалитетов.