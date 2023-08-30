Жилой квартал «Новоград Монино» достроят до конца года в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья провели проверку строительства многоквартирных домов, входящих в состав ЖК «Новоград Монино» в Щелковском городском округе.
Отмечается, что в настоящий момент застройщик СЗ «Аверус» осуществляет четвертый этап строительства. В настоящее время на четырех корпусах ведутся отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем. А на еще одном корпусе выполняют устройство монолитных конструкций, кладут наружные стены и внутренние перегородки.
Ожидается, что данный комплекс станет одним из самых тихих кварталов Подмосковья, так как рядом отсутствуют производства с повышенным уровнем шума, а вся существующая застройка состоит из домов малой и средней этажности.
Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в этом году откроют тридцать новых школ.