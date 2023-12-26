Жилой квартал со школой и детским садом возводится в подмосковных Мытищах

Четыре 25-этажных дома начали строить в мае 2023 года. В настоящее время на объекте возводится монолитный каркас подземной и надземной частей зданий. На территории будут возведены школа на 550 учеников с большим стадионом и детский сад на 255 ребят.

Завершение строительства планируется в конце 2025 года.

ЖК «Ярославский квартал», напомним, находится в шести километрах от МКАД. В пешей доступности национальный парк «Лосиный остров».