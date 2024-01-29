Жителей аварийных домов подмосковного поселка Туголесский бор переселят в новый дом

В поселке Туголесский бор (городской округ Шатура) ведутся работы по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Как сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области, ход строительства проинспектировал первый заместитель главы ведомства Константин Лапин. В настоящее время рабочими бригадами производится отделка, монтаж инженерных сетей, обустройство фасадов, уточняется в релизе.

Подрядчик планирует сдать объект в начале второго квартала 2024 года. Выдача ключей начнется в июне.