Жителей аварийных домов подмосковного поселка Туголесский бор переселят в новый дом
Фото: [Министерство стройкомлекса МО]
В поселке Туголесский бор (городской округ Шатура) ведутся работы по национальному проекту «Жилье и городская среда».
Как сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области, ход строительства проинспектировал первый заместитель главы ведомства Константин Лапин. В настоящее время рабочими бригадами производится отделка, монтаж инженерных сетей, обустройство фасадов, уточняется в релизе.
Подрядчик планирует сдать объект в начале второго квартала 2024 года. Выдача ключей начнется в июне.