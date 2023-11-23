18 тыс. жителей в Долгопрудном встретят зиму с теплом в квартирах после реконструкции котельной

В Долгопрудном завершаются работы по модернизации котельной, которая находится на улице Спортивной. Несмотря на то, что реконструкция завершается, объект работает на полную мощность и местные жители получают бесперебойную поставку ресурса. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Этот вопрос приобрел особую актуальность в момент наступления климатической зимы, хотя по календарю до ее начала еще неделя.

Напомним, эту котельную ввели в эксплуатацию еще в далеком 1974 году. За десятилетия работы она, конечно, обветшала, а оборудование износилось. Из-за этого случались аварии. При этом котельная «питает» теплом 60 многоэтажек (более 18 тысяч жителей) и 12 соцобъектов.