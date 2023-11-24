200 новых уличных светильников установят в Коломне до Нового года
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
На улицах сразу в семи населенных пунктах Коломны станет ярче в темное время суток. В общей сложности там установят 200 новых энергосберегающих светильников. Работы уже стартовали и по плану должны окончиться к середине декабря. Так, что в новогодние праздники будет комфортно прогуляться с близкими и друзьями.
Установку светильников проводят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», добавили в пресс-службе городского округа.
«Улица Вишневая станет одной из самых светлых в селе Горы. Это стало возможным благодаря активному участию местных жителей. Люди активно голосовали на портале «Добродел» именно за эту территорию. И вот теперь здесь установят 50 уличных светильников, а специалисты проложат для из работы полтора километра проводов», - говорится в сообщении.
Также в программу вошли еще шесть населенных пунктов. Это поселок Биорки, села Шеметово и Акатьево, деревни Паньшино, Негомож и Мощаницы.
«Программу освещения сельских территорий мы составили, конечно, опираясь на мнение местных жителей. Чтобы ее выполнить из муниципального бюджета выделили свыше 9,5 млн рублей», - отметил начальник управления благоустройства администрации Коломны Николай Пшенников.