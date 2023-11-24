200 новых уличных светильников установят в Коломне до Нового года

«Улица Вишневая станет одной из самых светлых в селе Горы. Это стало возможным благодаря активному участию местных жителей. Люди активно голосовали на портале «Добродел» именно за эту территорию. И вот теперь здесь установят 50 уличных светильников, а специалисты проложат для из работы полтора километра проводов», - говорится в сообщении.