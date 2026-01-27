27 участков дорог отремонтируют в Балашихе в 2026 году
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
27 участков дорог вошли в план ремонта в городском округе Балашиха на 2026 год.
Среди них:
- участок дороги от улицы Рождественской в микрорайоне Железнодорожный до улицы Второй в микрорайоне Ольгино;
- улица Троицкая в деревне Павлино;
- улица Нарвский Просек в микрорайоне Никольско-Архангельский;
- улица Парковая в микрорайоне Купавна;
- улицы Грязная и Солнечная в микрорайоне Салтыковка;
- внутригородской проезд от улицы Заречная до улицы Трубецкой;
- улица Вторая в микрорайоне Ольгино;
- улица Кожедуба в микрорайоне Авиаторов;
- проезд 40 лет Октября;
- улица Корнилаева в микрорайоне Железнодорожный.
С полным перечнем адресов можно ознакомиться по ссылке.
В 2025 году в городском округе Балашиха отремонтировали 18 участков дорог. Данные работы повысили комфорт передвижения и безопасность жителей округа. Комфортные дороги способствуют развитию общественного транспорта и создают благоприятные условия для пешеходов.