«А то разроют и говорят, что нет денег»: юрист назвал плюсы изменений в СанПиН

Роспотребнадзор готовит поправки в СанПиН, согласно которым срок отключения горячей воды на ежегодный профилактический ремонт будет ограничен 14 днями. Об этом сообщают «Известия».

В случае нарушения деятельность той или иной ответственной управляющей компании может быть приостановлена на 90 дней. Юрист Юрий Капштык подчеркнул, что эта мера действенная. Она ужесточит требования к УК.

«Это вполне закономерная мера, повышающая ответственность УК. А то бывает так, что разроют везде, а потом говорят, что нет денег на восстановление или запчасти. Это может длиться по полгода и далее», — сказал эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник напомнил, что отключение воды для ремонтных работ происходит строго по графику. Этот график публикуется заранее, чтобы люди могли спланировать свою жизнь без горячей воды — поехать к родственникам, на дачу или приобрести водонагреватель.

Сокращать двухнедельный срок ремонта, по мнению Капштыка, нерационально.

«Я бы не стал говорить: „Пускай за три дня сделают“. Люди, которые критикуют специалистов, не спешат брать в руки лопату. Нужно сделать профилактическую очистку систем отопления, подачи горячей воды, менять трубы. Иногда это очень сложный технологически процесс», — сказал юрист.

Ранее эксперты рассказали, почему надолго отключают горячую воду.