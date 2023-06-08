«Сначала обрадовали, а потом огорчили»: эксперты рассказали, почему надолго отключают горячую воду

Напомним, что до этого вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов предложил сократить период отключения горячей воды летом с 10 до 3 дней. Эксперты же уверены, что профилактические работы не всегда возможно уложить в три дня. Отключать горячую воду на 10 дней оптимально, чтобы привести в порядок трубы, которые находятся даже в плохом состоянии.

«Сначала обрадовали, а потом огорчили»; «А, может быть, хотя бы в Москве и Подмосковье уже можно сократить до трех дней отключения?»; «Мне кажется, лучше отключать горячую воду на три дня раз в какой-то период, чем один раз в году, но на почти 2 недели», — рассуждают пользователи социальных сетей.

Ранее инженер Веснин рассказал, зачем в Москве и Подмосковье каждый год отключают горячую воду.