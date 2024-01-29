Администрация подмосковного Воскресенска держит на строгом контроле вопросы ЖКХ

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин встретился с жителями микрорайона Цемгигант, чтобы обсудить вопросы уборки снега и теплоснабжения.

Как отметил руководитель муниципалитета, в целом снег убирается качественно. Правда, есть ряд замечаний, по этому поводу даны поручения начальникам структурных подразделений.

Жители микрорайона отметили, что тепло возвращается в квартиры. В начале месяца, напомним, в городе были установлены передвижные блочно-модульные котельные.