Адвокат Краснов заявил, что подача жалоб в суды на увеличение тарифов ЖКХ не имеет смысла

В нашей стране с 1 июля ожидается резкое повышение услуг жилищно-коммунального хозяйства. Индексация составит от 4 до 15%. Наиболее низкий индекс установлен для Республики Хакасия, а наиболее высокий — для Забайкальского края. В столице индексация тарифов будет проведена в пределах 11%. По словам почетного адвоката РФ Дмитрия Краснова, причины роста тарифов обусловлены инфляцией. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что с целью того, чтобы коммунальные услуги оказывались на прежнем уровне, было принято решение снова увеличить их стоимость для жителей РФ. Конечно, любой житель имеет право обратиться в суд по данному вопросу, однако, перспектив выиграть его практически нет.

По мнению юриста, вопрос касается государственных монополий, формирующих бюджет РФ.

Он уточнил, что отдельная жалоба по данному вопросу получит отказ суда, поскольку удовлетворение такого иска повлечет лавинообразный поток обращений в суды по аналогичным требованиям.