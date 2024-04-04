Акция по сбору старых автопокрышек стартовала в Подмосковье
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Весенняя акция по сбору старых автомобильных покрышек «Сдай старые шины на переработку» стартовала в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении Главного управления содержания территорий Московской области.
В рамках акции сдать шины можно в специальные пункты приема в период до середины мая. Полный список доступных точек представлен на этом сайте.
Использованные шины относятся к третьей-четвертой группе опасности отходов. Они выделяют высокотоксичную пыль и другие вредные вещества. Кроме того, автопокрышки быстро воспламеняются.
«Чистые дворы и клумбы без резинового мусора — наша общая ответственность. Бережный подход к окружающей среде — здоровье и комфорт населения!» - подчеркнули в ГУСТ региона.