Акция по сбору старых автопокрышек стартовала в Подмосковье

Весенняя акция по сбору старых автомобильных покрышек «Сдай старые шины на переработку» стартовала в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении Главного управления содержания территорий Московской области.

В рамках акции сдать шины можно в специальные пункты приема в период до середины мая. Полный список доступных точек представлен на этом сайте.

Использованные шины относятся к третьей-четвертой группе опасности отходов. Они выделяют высокотоксичную пыль и другие вредные вещества. Кроме того, автопокрышки быстро воспламеняются.