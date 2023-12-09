Александр Самарин: Число заключенных договоров на догазификацию достигло в Подмосковье 119 тысяч

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин принял участие в церемонии подключения к газу нового потребителя в Богородском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в торжественном мероприятии также приняли участие депутат Мособлдумы, председатель Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый и генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

По данным Министерства энергетики Московской области, новым потребителем стала многодетная семья, которая получила газ на льготных условиях в рамках президентской программы социальной газификации.

«Торжественный пуск газа в дом мы осуществляем не впервые. Фактически такими мероприятиями мы подводим итоги года. В процессе общаемся с жителями, получаем от них обратную связь. Это очень важно, ведь все наши усилия направлены на то, чтобы люди жили в комфорте», — подчеркнул Игорь Коханый.

После церемонии пуска газа в домовладение и общения с хозяевами участники мероприятия провели заседание, на котором обсудили итоги реализации программы социальной газификации в 2023 году. На заседании также присутствовали представители нескольких ОМСУ Московской области.