Александр Самарин: готовность Подмосковья к осенне-зимнему периоду составляет 41%

Работы по подготовке региона к отопительному сезону идут с опережением графика. Об этом министр энергетики Московской области Александр Самарин доложил на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

«На сегодняшний день при плане подготовки в 30% мы подготовили уже 41% в среднем по области. Закончили работы 891 котельная, порядка 15 тыс. многоквартирных жилых домов. Работы коснулись более 2 млн граждан», — сказал Самарин.

Министр энергетики Московской области также доложил об исполнении программы мероприятий на 2023 год. По плану мероприятий программ ремонтов в этом году введут 3917 объектов. Согласно плану мероприятий инвестиционных программ, до конца года будет введен 261 объект.

«Контроль мы ведем через ЦУР. Схема контроля выполнения ремонтов в ЦУР аналогична контролю исполнения государственных программ», — добавил Самарин.

Министр энергетики региона также отметил, что на 30 июня по программе ремонтов мероприятия исполнены на 91%, введение объектов — на 93%. По инвестиционным программам исполнение мероприятий составило 99%, процедурам — 94%, вводу объектов — 100%.

Ранее Андрей Воробьев сказал, что в Подмосковье отмечается общее снижение числа жалоб.