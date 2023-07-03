Александр Самарин поручил отстающим округам ускорить работы по подготовке к отопительному периоду

Подробно о подготовке о осенне-зимнему периоду в разрезе отдельных округов министр энергетики Московской области Александр Самарин доложил на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

Среди муниципалитетов в лидеры по выполнению процедур вышли Красногорск, Мытищи, Истра, Богородский и Долгопрудный. Здесь работы выполнены на 100%.

«Пушкино, Шатура, Лобня, Звездный городок – здесь надо подтянуться, главам взять на контроль», - отметил Самарин.

Что касается ввода объектов, тут тоже есть «зеленая» и «красная» зона. Коломна, Богородский, Орехово-Зуевский, Истра и Талдомский выполнили 100% из запланированных работ. Егорьевск, Лобня, Лотошино, Звездный городок попали в «красную» зону.

«Что касается выполнения процедур по инвестиционным программам, на 100% работы исполнили Клин, Химки, Воскресенск, Лыткарино, Сергиево-Посадский округ. Попросил подтянуться Дзержинск, Дубну и Домодедово», – добавил министр энергетики региона.

Александр Самарин также отметил, что ввод объектов успешно завершен в 4 округах. Так, в Воскресенске завершилась модернизация сетей отопления, в Красногорске – реконструкция тепловой сети котельной, в Лыткарино – модернизация теплотрассы, а в Лобне – реконструкция магистрального трубопровода. «Красной» зоны по вводу объектов в Подмосковье нет.

Отдельно министр коснулся работ в Химках.

«У нас была очень сложная ситуация в эту зиму. У нас запланирован ремонт 74 объектов, финансирование составляет 584 млн рублей. По показателям мероприятий, процедурам мы идем в 100% исполнении», - сказал Самарин.

Представители Министерства энергетики Подмосковья каждую неделю выезжают в Химки, контролируя ход работ. На сегодня, по словам Самарина, из 20 участков сетей, которые обещали жителям, выполнены работы на 8-ми. Еще 12 находятся в работе.