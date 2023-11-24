Александр Самарин проверил котельную «Восточная» в Электростали

Котельная обслуживает 282 дома, 21 социальный объект и 118 коммерческих, обеспечивая теплом тридцать шесть с половиной тысяч человек.

По словам министра, в котельной промыли четыре теплообменника из пяти. Сегодня будет завершена работа на последнем объекте. Температура в домах сейчас в рамках нормативов, однако на котельной ее подняли на 10 градусов, чтобы дома прогрелись.

«Мы держим ситуацию на контроле и прикладываем максимум усилий, чтобы жители чувствовали себя комфортно», - сказал Самарин.

В ежедневном режиме на котельной проводятся штабы. Также в Восточном районе работают две бригады специалистов, которые занимают выявлением скрытых утечек.

За все дни в этом месяце, когда жители не были обеспечены отоплением, произведут перерасчет — и за теплоснабжение, и за ГВС. Это будет сделано проактивно.