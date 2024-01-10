Алексей Малкин обсудил с жителями микрорайона Лопатинский вопросы, связанные с отоплением

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин совместно со своим заместителем по вопросам ЖКХ Александром Черняевым встретился с жителями микрорайона Лопатинский и обсудил вопросы, связанные с отоплением.

«Сложность с отоплением и горячим водоснабжением связана с серьезным износом сетей. Мы создали дополнительные бригады, чтобы оперативно устранять какие-либо аварии. Домов, где полностью отсутствует отопление, у нас нет», — рассказал заместитель главы по вопросам ЖКХ Александр Черняев.

Так, в дом № 32 по улице Центральной отопление поступает в полном объеме. В квартирах тепло, термометр показывает +22 градуса.

«Вода у нас горячая из-под крана — 70 градусов. Батареи очень теплые, даже горячие, в квартире тепло очень. Наш квартал обслуживает котельная № 1, поэтому проблем с отоплением у нас нет. Да, бывает, что стояки останавливаются, вот вчера, например. Но к нам прислали слесаря и все стало нормально. Единственная наша проблема — это нарушение циркуляции, дому уже 36 лет», — рассказала председатель совета дома № 32 Татьяна Егорова.

Однако некоторые жители микрорайона продолжают использовать обогреватели в квартирах, в связи с невысокой температурой. Так, у жителей дома № 1 по улице Зеленый переулок, температура в квартире — 11-13 градусов тепла.

«Мы постоянно с обогревателями: идем на кухню — обогреватель с собой, идем в комнату — обогреватель тоже с собой. Последнее время с отоплением беда, батареи чуть теплые. На горячую воду не жалуемся, она у нас есть и нагревается быстро», — рассказала Антонина Кислова.

Отметим, что в этом году в микрорайоне Лопатинский завершится строительство новой блочно-модульной котельной.