Андрей Иванов подвел итоги модернизации ЖКХ в Одинцовском округе за 2022 год

Система ЖКХ Одинцовского округа в последние годы переживает существенные перемены. Только в прошлом году в округе заменили порядка 7 тыс. метров тепловых сетей, 1,3 тыс. метров сетей водоснабжения. А также отремонтировали 98 многоквартирных домов. Об этом в своем обращении к жителям муниципалитета рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Как отметил глава, по губернаторской программе в прошлом году привели в порядок 250 подъездов.

Буквально в ручном режиме муниципальные власти сопровождали модернизацию котельной в поселке Горбольницы № 45

«В условиях санкций нашли качественные российские котлы, в кратчайшие сроки закупили их и уже в этом году установили. Многолетняя проблема поселка решена», - резюмировал Иванов.

В ручном режиме решались и проблемы, связанные с очистными сооружениями «Верхний Посад» в Звенигороде. Тут вместе с Минэкологии установили мобильную лабораторию и провели замеры. На объекте отремонтировали оборудование, заменили систему аэрации, а сами очистные сооружения накрыли специальным куполом.

«Объект попал в федеральную программу «Чистая Волга». Мы привлекли значительные федеральные средства и в этом году начинаем полноценную реконструкцию объекта. На площадке уже работает подрядчик, разрабатывается проект. Завершение реконструкции намечено на 2024 год», – уточнил глава.

Также в прошлом году завершена реконструкция очистных сооружений в Горках-10, построен напорный коллектор и КНС в селе Успенское, канализационные сети в Раздорах, установлена станция очистки сточных вод в селе Введенское. Перемены к лучшему почувствовали 60 тыс. человек.

Кроме того, в округе догазифицировали 112 населенных пунктов.

Сделано многое, предстоит не меньше. В 2023 году в поселке Гарь-Покровское установят мобильную котельную. А в селе Каринское приступят к реконструкции водозабора и очистных сооружений. Кроме этого, глава поручил сохранять контроль за реконструкцией очистных сооружений «Верхний Посад». От их модернизации зависит улучшение качества жизни 30 тысяч местных жителей.