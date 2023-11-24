Андрей Иванов проверил ход капремонта в Одинцовском городском округе

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов осмотрел многоквартирные дома на улице Фасадной в Лесном городке, где продолжается капремонт. Сейчас дома утепляют. Для этого подрядчик использует технологию «Термоленд»: ставит фасадные теплозащитные панели из трех слоев. Панели производятся на заказ в Новосибирске. Готовность дома № 12 достигла уже 80%, работы в доме 14 выполнены на 50%.

Андрей Иванов отметил, что оба дома построены из силикатного кирпича, который сильно промерзает. Особенно это ощущают жильцы квартир в торцах дома.

«Они рассказали, что зимой шкафы у стен можно было использовать как холодильники. Кто-то решился самостоятельно утеплить стены изнутри, но это сократило полезное пространство в комнатах. В этом году проблема с теплопотерей будет решена», - подчеркнул глава Одинцовского городского округа.

Дом № 12 планируют полностью утеплить до конца декабря, тогда же будет готова первая секция дома № 14. Вторую секцию утеплят в январе. Кстати, перед установкой панелей специалисты полностью отремонтировали газопроводы фасада.

Как напомнил глава Одинцовского городского округа, работы начались в сентябре, а еще до этого был разработан проект и проведены необходимые замеры.

Кроме того, в этом году в обоих домах проводится замена подъездных дверей на металлические, с энергосберегающими свойствами. В 2024-м ремонт по этим адресам продолжится: в порядок приведут подвалы домов, обустроят гидроизоляцию и дренажную систему, также оборудуют узлы управления и регулирования потребления горячей воды и тепловой энергии. В доме на Фасадной, 14 поменяют системы электроснабжения, подачи горячей и холодной воды, а также водоотведения.