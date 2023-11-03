Андрей Иванов проверил качество капитального ремонта детского сада №10 в Одинцово

Глава городского округа Одинцово поблагодарил подрядчиков за качественную работу в детском саду № 10. Андрей Иванов побывал там накануне после капитального ремонта.Отметим, что дошкольное учреждение привели в порядок по муниципальной программе «Образование» за счет средств местного бюджета.

«Отдельная благодарность подрядчикам за быструю реакцию и оперативно принятые решения по всем нашим пожеланиям и просьбам. Общая площадь строения составляет свыше 1 тыс. квадратов. Сейчас в садике в отличном состоянии все группы для малышей. Также готовы актовый и спортивный залы», - перечислил Андрей Иванов.

Глава отметил, что в этом саду капитальный ремонт не делали около 50 лет. Поэтому сейчас все кардинально отличается от того, что было раньше.

Как сообщила директор Одинцовской школы № 8, в комплекс которой входит садик, Анастасия Белякова, дошкольное учреждение было рассчитано на 120 воспитанников. А после ремонта здание может принять еще больше ребятишек.

«Здание полностью обновлено. Это и инженерные сети, и система вентиляции, которые из-за своей изношенности ранее доставляли много проблем. Также в саду появились новая удобная и экологичная мебель, игрушки. Прекрасно оборудован медкабинет и зал для занятия музыкой», - уточнила Анастасия Белякова.

Не меньше директора радовались окончанию ремонта мамы и папы, бабушки и дедушки воспитанников детского садика. Во время совместного чаепития глава округа обсудил со взрослыми, что еще можно сделать для повышения комфорта.

«Хочу отметить отличное оснащение пищеблока. Все работы выполнены на должном уровне. Поручил заведующей провести отдельную встречу родителей с шеф-поваром, чтобы вы смогли высказать свои пожелания по меню для детей», – добавил глава муниципалитета.

Также по плану работ подрядчики благоустроили и пространство вокруг детского сада. Там установили новые светильники для того, чтобы вечерами и ранним утром было хорошо видно всю территорию. А за безопасностью ребят и персонала дошкольного учреждения будут следить камеры видеонаблюдения, которые подключат к системе «Безопасный регион».