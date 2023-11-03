Андрей Иванов вместе с жителями оценил комплексное благоустройство двора в Звенигороде

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов в ходе рабочей поездки в Звенигород вместе с местными жителями проконтролировал комплексное благоустройство придомовой территории в квартале Маяковского. Речь идет о площадке рядом сразу с несколькими МКД: №№ 31, 33 и 35.

В ходе работ здесь обустроили дополнительные места для парковки, сделали игровой городок для ребят и установили удобные новые скамьи.

Глава округа подчеркнул, что также около многоэтажек обновили тротуары общей площадью в 1,5 тыс. м. кв.

«За счет расширения стоянок, во дворе появилось свыше десятка дополнительных машиномест. Можно было освободить еще больше пространства, убрав деревья, но за их сохранение выступили сами жители. Если есть такое желание, можно провести дополнительное озеленение. В таком случае включим этот двор в областную акцию «Посади дерево», – предложил людям Андрей Иванов.

Также, у жителей были еще просьбы по благоустройству. Например, настелить на детской площадке вместо песчаного покрытия прорезиненное. Но проведение такого вида работ зависит от погоды, пояснил глава. Если не получится сделать это до конца 2023 года, то тогда рабочие приступят уже весной, заверил Андрей Иванов. Еще прозвучало нарекание на то, что двор убирают нерегулярно. Руководитель муниципалитета сразу обратил на это внимание находившегося рядом представителя подрядчика.

«Жители старшего возраста попросили установить под навесом одного из подъездов лавочку с более удобной спинкой. Тогда местные бабушки и дедушки смогут выходить на прогулку и дышать свежим воздухом в любую погоду. Эту просьбу сможем выполнить быстрее. Думаю, что в течение одной недели все будет готово», - ответил Андрей Иванов.

Кроме того, глава Одинцовского округа предложил установить во дворе еще и воркаут или многофункциональную спортивную площадку. Теперь выбор за жителями.