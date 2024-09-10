Андрей Воробьев поручил вовремя завершить подготовку коммунальных объектов к зиме

«Важно своевременно завершить капремонты сетей и диспетчеризацию котельных, провести опрессовку и гидравлические испытания, отработать алгоритмы противоаварийных действий, подготовить МКД», - подчеркнул глава региона.

В этом году в рамках краткосрочной госпрограммы в области отремонтируют 35 котельных и 170 километров теплосетей, а также проведут опрессовку на 79 участках. Некоторым объектам уделяется особое внимание. В их числе — теплотрасса на улице Гайдара в Подольске. Эти работы завершатся к ноябрю. В Коломне-1 до конца года введут БМК, в Чехове-7 к середине октября реконструируют котельную №6. Также на контроле реконструкция сети Белая Колпь в Шаховской и ряд других объектов.

Сейчас степень готовности региона к зиме составляет 91%. Гидравлические испытания провели почти на 10 тысячах километров теплосетей. Также было организовано более пяти тысяч противоаварийных тренировок.

Отдельно на совещании обсудили тему диспетчеризации котельных. Это позволяет автоматизировать все процессы, удаленно контролировать работу объектов теплоснабжения и оперативно реагировать на аварийные ситуации. Всего в области более 2,7 тысячи котельных, к середине октября к диспетчеризации будут подключены 2,1 тысячи объектов.

Кроме того, с октября в регионе стартует пилотный в России проект «Цифровая котельная». В его рамках всю эксплуатационную документацию переведут в электронный вид и оцифруют паспорта готовности источников теплоснабжения. Информацию о котельных можно будет видеть в областном и муниципальных ЦУРах. В пилоте участвуют пять округов: Балашиха, Одинцово, Мытищи, Подольск, Можайск.