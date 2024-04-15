Аварийная служба Подмосковья за неделю взяла на контроль 272 технологических сбоя

Аварийно-восстановительная служба Подмосковья за прошлую неделю взяла на контроль 272 технологических сбоя. Для сравнения, неделей раньше этот показатель составил 332 сбоя. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Наибольшее число сбоев было связано с подачей электричества — 157. Неделей ранее этот показатель составлял 207 сбоев. Пятьдесят два сбоя касались теплоснабжения. За неделю до этого было зафиксировано 46 таких сбоев.

Сорок два сбоя касались подачи горячей воды. Их число сократилось на восемь по сравнению с минувшей неделей. Девятнадцать сбоев произошли в системе подачи холодной воды (неделей ранее — 28).

В общей сложности, за минувшую неделю оперативные группы аварийной службы выполнили 71 выезд в муниципалитеты. С начала года специалисты выполнили более полутора тысяч выездов.