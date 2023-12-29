Автопарк подмосковной коммунальной техники в уходящем году усилили почти на 800 единиц

Команда Главного управления содержания территорий (ГУСТ) в 2023 году пополнила автопарк коммунальных предприятий на 767 единиц специальной техники.

Как отмечает руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова, технические характеристики и функционал машин позволяют справляться с различными задачами, как зимой, так и летом.

В ГУСТ добавили, что с 25 декабря в Подмосковье перешли к работе в единой системе «РНИС», с помощью которой оценивается эффективность использования техники.