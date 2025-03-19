Автопарк Запорожья пополнился новой партией спецтехники для уборки мусора

При содействии Российского экологического оператора Запорожская область получила девять современных мусоровозов. Это первая партия специализированной техники, запланированной к передаче региону в текущем году.

Новые машины будут распределены по различным районам области для обеспечения эффективного вывоза отходов.

Эта поставка стала возможной благодаря региональной программе развития. С 2023 года в Запорожье было направлено свыше 90 единиц специализированной техники, предназначенной для вывоза ТКО. Ключевую роль в организации поставок сыграли РЭО, Министерство природных ресурсов РФ и запорожское Минприроды.