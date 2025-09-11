Балашиха почти полностью готова к отопительному сезону

Все 78 котельных и более 400 километров тепловых сетей уже приведены в полную готовность. Также выполнены необходимые работы на 642 километрах сетей водоснабжения и 525 километрах сетей водоотведения.



Особое внимание уделяется многоквартирным жилым домам: из 2085 домов полностью подготовлено 1974, что составляет 94,6 % от плана. Продолжается работа и на социальных объектах – к зиме уже готовы 118 из 264.



В управляющих компаниях города системная подготовка к холодам начинается сразу после завершения отопительного сезона. В жилом комплексе «Пехра» уже с мая проводятся промывка и опрессовка систем, замена и контроль оборудования.

«Тепло и вода должны быть всегда, безаварийное существование – это наше правило. Наши дома готовятся к зиме как внешне, так и внутренне. Мы уже проделали все необходимые плановые работы, также заменили все, что необходимо было обновить к началу сезона. Сейчас наш ЖК полностью готов к холодам», – рассказала мастер участка ЖК «Пехра» Светлана Сливка.

Работы по подготовке жилого фонда и социальных объектов полностью завершат к началу отопительного сезона в Балашихе.