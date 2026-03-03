Без потопов: Городской округ Пушкинский получил 15 единиц спецтехники и новую диспетчерскую

Власти Городского округа Пушкинский определили приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства на текущий год. Глава муниципалитета Максим Красноцветов 2 марта принял участие в еженедельном совещании под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева, где ключевой темой стала модернизация инфраструктуры.

После смены ресурсоснабжающей организации работу в округе теперь курирует МУП «Пушкинские коммунальные системы», и, как отмечают в администрации, качество отработки задач перед водоканалом уже удалось повысить. Для повышения надежности в 2025 году муниципалитет получил 15 новых единиц спецтехники. В распоряжение коммунальщиков поступили илососы, каналопромывочные машины, манипуляторы и грузовые ГАЗели. Внедрение современной системы диспетчеризации позволит оперативно реагировать на любые технологические сбои и подтопления.

В 2026 году в округе стартуют сразу три масштабных инфраструктурных проекта. Первый касается реконструкции канализационной насосной станции № 27 в городе Пушкино. Модернизация этого объекта затронет благополучие более 110 тыс. человек. Второй важный этап — строительные работы на самотечном коллекторе в микрорайоне Заветы Ильича, которые запланированы на май. Диаметр трубы здесь увеличат до 1,2 метра, что должно кардинально решить проблему засоров и подтоплений. Также в поселке Лесной начнется реконструкция водозаборного узла № 6.

Максим Красноцветов особо подчеркнул важность повышения эффективности работы управляющих компаний. По его словам, именно от них напрямую зависит благополучие жителей, поэтому одна из приоритетных задач на этот год — сократить количество организаций, находящихся в так называемой «красной зоне» рейтингов.