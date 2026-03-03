Без сюрпризов: в Павловском Посаде готовятся к возможным паводкам

В Павловском Посаде началась плановая подготовка к весне. Глава округа Денис Семенов провел 2 марта оперативное совещание с ответственными службами, на котором были поставлены конкретные задачи по работе в условиях зимне-весеннего переходного периода. Основное внимание решено уделить наиболее острым проблемам, с которыми сталкиваются местные жители.

Первоочередная задача, поставленная главой, касается очистки кровель от снега и наледи. Денис Семенов подчеркнул, что в связи с большим количеством жалоб на протечки будет составлен график приоритетности работ, учитывающий техническое состояние крыш и число обращений граждан. Особое внимание поручено уделить социальным объектам и МКД. При этом глава округа раскритиковал текущее качество уборки, отметив, что крыши необходимо очищать полностью, а не фрагментарно, о чем свидетельствуют фотоотчеты.

Параллельно коммунальным службам предстоит усилить работу по уборке снега с дорог, тротуаров, внутридворовых проездов, парковок и детских площадок. Требуется обеспечить полный цикл, включая вывоз снежных масс и борьбу с наледью. В связи с потеплением глава поручил оперативно провести оцифровку выбоин и приступить к ямочному ремонту.

Активное таяние снега и осадки уже привели к локальным скоплениям воды во дворах и на дорогах. Специалистам поручено проверить и прочистить ливневую канализацию и водоотводные канавы, обеспечить откачку воды с наиболее проблемных участков. Мониторинг гидрологической обстановки, состояние дамб и водопропускных сооружений в округе взяты под особый контроль.

По словам Дениса Семенова, жители могут и должны сообщать о замеченных проблемах через официальные каналы связи администрации, чтобы реагирование было максимально быстрым и эффективным.