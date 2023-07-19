Благоустройство исторического центра Каширы помогло малому бизнесу

Реконструкция, обновление площадей и улиц дает импульс развитию малого и среднего бизнеса на обновленных территориях. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Показателен в этом плане пример Каширы. Здесь проведена масштабная работа в центре городского округа. В частности, воссоздан исторический облик Хлебной площади, в отреставрированной водонапорной башне открыли «Хлебную лавку», обновлен сквер Героя Советского Союза Сергея Моргунова, и другие объекты.

Благоустроенные кварталы привлекли внимание предпринимателей, которые открыли небольшие кафе, магазины, организовали торговлю сувенирами. Как следствие, оживляется поток туристов. Аналогичная ситуация возникла в Серпухове и Зарайске, отмечает Минблагоустройства.

Ранее сообщалось, что подмосковная наездница выиграла Любительский Кубок вице-президента ФКСР.