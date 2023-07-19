Подмосковная наездница выиграла Любительский Кубок вице-президента ФКСР

В паре с конем по кличке Фейворитс Дрим подмосковная всадница успешно выдержала двухдневные испытания по выездке и заслуженно была награждена главным призом. Как признается спортсменка, перед стартом она сильно волновалась. Обрести столь необходимое спокойствие ей помог тренер Кристина Власова. Занятия конным спортом для Александры — хобби. Ее основная работа связана с винным бизнесом.

За общий призовой фонд в размере 250 тысяч рублей на соревновании в Дмитровском городском округе вели спор конники из шести регионов, отмечает пресс-служба Минспорта Московской области.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье можно получить укус от крупного жука.