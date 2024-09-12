Благоустройство «народных» троп завершено в Орехово-Зуево в рамках программы «Пешком». Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Работы в округе стартовали в мае. С этого времени в муниципалитете благоустроили 26 пешеходных троп. Их общая протяженность превысила 1,9 километра.

К примеру, «народные» тропы благоустроили от Комсомольской улицы до лицея в деревне Демихово, от железнодорожной станции «Шевлягино» до частного сектора, от дома №16В на Северной улице до магазина «Верный» в Орехово-Зуево.

В прошлом году в городском округе благоустроили 24 дорожки общей протяженностью более 3,1 километра.