Благоустройство «народных троп» завершено в Воскресенске

В городском округе Воскресенск подрядчик ранее согласованного срока завершил обустройство «народных троп». Качество асфальтируемого покрытия проверяют в лабораториях.

Цель проекта — облагородить наиболее востребованные дорожки, которые проходят к значимым для горожан объектам.

«Сегодня мы начинаем принимать пешеходные коммуникации. Всего в округе благоустроено восемь таких «народных троп». Подрядчик сделал их раньше намеченного срока. Сейчас лаборатории взяли пробы на анализ качества асфальтового покрытия», – прокомментировал заместитель главы городского округа Воскресенск Олег Илюшин.

Всего в муниципалитете заасфальтировано 583 квадратных метров. Ремонтные работы были выполнены по следующим адресам:

• от пешеходного перехода до парковки возле дома №3 на площади Ленина;

• по улице Воинской славы рабочего поселка Фосфоритный возле домов №1 и №3;

• от улицы Комарова до улицы Юбилейной в микрорайоне Медведка;

• между домами №6 и №7, расположенными в селе Федино;

• от дома №32 по улице Ленинской до дома №23 по улице Октябрьской в поселке им. Цюрупы;

• в городе Белоозерский от дома №15 по улице Коммунальной до дома №20А было обустроено две тропы.