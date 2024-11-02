Более 10 бригад энергетиков ведут работы по устранению аварий из-за непогоды в Рязанской области

Энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения в Рязанской области. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что сильный ветер до 21 м/с, дождь и мокрый снег привели к локальным перебоям. В сфере энергетики был введен режим повышенной готовности с целью мобилизации ресурсов для устранения неполадок.

Отмечается, что всего в работах принимают участие более 10 бригад, включающие почти 30 специалистов и 13 единиц спецтехники. Для снабжения электроэнергией социально значимых объектов подготовлены около 70 резервных источников общей мощностью 2,7 МВт.

Ранее сообщалось, что дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в праздничные дни в Подмосковье.